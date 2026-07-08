Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alış fiyatı 6 bin 181 TL, satış fiyatı ise 6 bin 253 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 652 TL olurken, satış fiyatı 5 bin 847 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 389 TL, satış fiyatı 4 bin 557 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 146 TL’den alınırken, 10 bin 241 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altında alış fiyatı 10 bin 140 TL, satış fiyatı ise 10 bin 210 TL olarak listelendi.

Yarım altın alışta 20 bin 274 TL, satışta 20 bin 439 TL seviyesinde yer alırken, tam altın ise 40 bin 417 TL’den alınıp 40 bin 716 TL’den satılıyor.