TFF 3. Lig temsilcimiz Kafkassporlu futbolcular yedikleri yemekten zehirlendi. Kafkasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "A takımımız dün akşam Uşak'ta yemiş olduğu akşam yemeğinden sonra 7 oyuncumuz rahatsızlanmış ve zehirlenme teşhisi ile hastaneye kaldırılmış olup gece boyunca kulüp doktorumuz ve masörlerimiz tarafından tedavileri devam ettirilmiştir. Erteleme talebimiz federasyon talimatları gereği kabul görmediğinden hastanede tedavileri süren 7 oyuncumuzdan yoksun bir şekilde maça çıkacağız." denildi.

Zehirlenme olayı sonrası Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan futbolcuların Doğukan Ateş, Batuhan Doğrukıran, Çağatay Polatdemir, Tarık Furkan Çalışır, Yusuf Can Bali, Soner Şebay ve Emirhan Emir olduğu açıklandı. Yapılan açıklamalara göre, kendini iyi hisseden ve oynamak isteyen futbolcuların kadroya alınacağı öğrenildi.

Gruptaki lider takım ile karşılaşacak olan ekibin, zehirlenme yaşanmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçı ertelememesi tepkilere neden oldu.