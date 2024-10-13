Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olgunlaşma enstitülerince düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı defile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Belgrad'da gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı.

Festivalde, olgunlaşma enstitüleri tarafından hazırlanan Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile yapıldı.

Defile öncesi yaptığı konuşmada 1945'ten bu yana Türk kültüründe geçmiş ile geleceğin arasında köprü olan Olgunlaşma Enstitülerini "Türk İğnesi'nin Mucizesi" projesi ile yeniden canlandırdıklarını anımsatan Emine Erdoğan, "Enstitülerimiz binlerce yıllık yaşanmışlığın, farklı coğrafya ve iklimlerin, keşiflerin izlerini taşıyan dokuma ve nakışlarımızın dilini günümüze tercüme ediyor. Ustalarımızın ellerinde, Türk kültürünü yansıtan pek çok geleneksel el sanatları, bugünün vizyonuyla özgün bir yoruma ulaşıyor" dedi.

Erdoğan, programla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katılmak büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, farklı kültürlerin buluştuğu bu özel atmosferde Türkiye'nin "odak ülke" olarak seçilmesi, tarihimizin ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması adına çok kıymetli bir adım olduğunu söyledi.