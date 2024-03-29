Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün onuruna veda iftarı programı düzenlendi.

5 yıldır görevini sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün onuruna ilçe protokolü tarafından veda yemeği düzenlendi. Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Garnizon Komutanı Kd. Dz. Albay Burhan Arpacı ve kaymakamlık daire müdürlerinin katılımıyla düzenlenen iftar programı Yelken Kafe’de gerçekleşti.

Programda yaptığı konuşmada, Başkan Aygün’e hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün onuruna veda yemeği düzenlendik. Kıymetli Belediye Başkanımıza Derince’ye ve Derinceli hemşerilerimize yapmış oldukları kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.