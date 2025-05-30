Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam desteği için minnettarız" dedi. Rusya'dan beklenen mutabakat metninin henüz Kiev ya da Ankara'ya ulaşmadığını ifade eden Zelenskiy, "Maalesef Rusya, bir sonraki muhtemel toplantının sonuçsuz kalması için elinden geleni yapıyor" sözleri ile Moskova'ya sert tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden ateşkes müzakerelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin barış diplomasisine vurgu yapan Ukrayna lideri "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi önemsiyoruz. Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam desteği için minnettarız" sözlerinin kullandı.

Zelenskiy, "Rusya, dünyanın ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor ve saldırılarını sürdürüyor. Hazırlayacaklarını vaat ettikleri sözde mutabakat metnini bir haftadan fazla süredir teslim edemediler. Ne Ukrayna ne de Türkiye bu konuda herhangi bir belge almış değil" diye konuştu.

Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldim. Adil ve kalıcı bir barış sağlama çabalarımızı destekledikleri için Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettim. Özellikle, bin vatandaşımızın Rus esaretinden kurtarılmasını mümkün kılan toplantının düzenlenmesinde verdikleri destek için minnettarız. Rusya tarafından tutulan tüm Ukraynalıların geri dönmesi en öncelikli konularımızdan biridir" dedi.

Bakan Fidan ile iki ülke arasındaki diplomatik çabaları ele aldıklarını kaydeden Zelesnkiy, "Bir toplantının anlamlı olması için gündeminin net olması ve müzakerelerin iyi hazırlanması gerekir. Maalesef Rusya, bir sonraki muhtemel toplantının sonuçsuz kalması için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.