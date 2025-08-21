Rusya ile Ukrayna arasındaki barış süreci sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin taraflar arasında arabuluculuğa ve ev sahipliğine hazır olduğunu vurgulamıştı. Bu açıklamaların ardından, iki ülke temsilcileri müzakere masasına İstanbul’da oturdu.

Dünyanın gözünü çevirdiği İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde esir takası anlaşması çıkarken, şimdi ise gözler Putin-Zelensky görüşmesinde.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelensky'nin kısa süre içerisinde bir araya gelebileceklerinin sinyalini vermişti.

Zelensky Türkiye'yi İşaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, barış görüşmeleri için bir kez daha Türkiye'yi işaret etti. Zelensky, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti. Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelensky, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" diye konuştu.