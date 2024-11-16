Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Zemci Şahin’in,İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AKP Bursa milletvekili Ayhan Salman’ın yerel basında ki Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve Boğazköy Barajı ile ilgili açıklamalarına cevaben basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda

Zemci Şahin şu açıklamalara yer verdi:

"İnegöl kamuoyu değerli basın mensupları.

Dün gazetelerde gördüğümüz bazı haberlerde sayın belediye başkanımız Alper taban ve AK Parti milletvekili sayın Ayhan Salman'ın açıklamaları vardı bununla ilgili bir cevabım olacak.

Öncelikle sevgili Alper başkanımız şöyle bir açıklama yapmış: ''Avrupa'da olsaydı bu kazalar 100 metrede fazla izin verilmezdi'' elbette ki doğru insan yaşamını kalitesini arttırmak için çalışmalar da bu yönde yapılmalı bugüne kadar bunları yapılmadıysa o altyapının bozukluğu yapılmaması ve yapıldığında planlı programlı yapılmamasının sebepleri kim bunlara bakmamız lazım.

Bunu da tavsiye ederim bu konuda 30 yıldır yaklaşık yönetenlere ülkeyi belli bir program pilan çerçevesinde yönetemediklerini keşmekeş olduğunu kendi ağızlarıyla da itiraf etmiş oluyorlar teşekkür ediyorum kendilerine.

Ayrıca AK Parti milletvekili sayın Ayan salman'ın Kocaköy barajı ile ilgili girişimlerde bulunduğunu söylemiş bunların milletvekilleri değişti konu değişmedi hoca köyü barajı bir yılan hikayesine döndü.

Ve en son bütçe ayrılması konusunda çalışma yapıyoruz diye bir açıklaması var yalnız sayın vekil 2015'te ihale yapıldı sonra iptal edildi en son 2021'de tekrar o zaman Milletvekili Vildan hanım'la birlikte DSİ yetkilileri açıklama yapmıştı 760 milyonluk bütçenin ayrılacağını ve bunu en kısa zamanda 2026'da bitirileceğini o gün de bu yana da doğru düzgün bir yatırımın olmadığını bu güne kadar hocakköy barajı ile ilgili çalışmanın tamamen %18'in bittiğini ve 100 milyona yaklaşık bir bütçe harcandığını resmi kayıtlarda görüyoruz 2024 verilerine göre bunun bu rakamı çok aşacağını ve %18'i bitmiş hoca köyü barajını bu hızla gittiğinde 2050 yılında da biteceğini hiç düşünmüyoruz.

AKP iktidarda kalırsa bunu da özellikle belirtmek istiyorum sonra yapılan açıklamada da sadece bütçenin %3'ü kadar bir pay ayırdıklarını söylüyorlar.

Yine tasarruf tedbirlerini bahane ediyorlar tasarruf tedbirleri 6 aydır var yaklaşık 10 yıldır tasarruf tedbiri yoktu neden bu barajı bitiremediniz diye soruyorum.

Íşten çıkarmalar ile ilgili bazı konuşmalar yapılmış.

Íşten çıkarılmaları liyakat torpil adam kayırma deyince ilk akla gelen AKP'dir bu konuda kimse onların eline su dökemez bunu da burada belirteyim.

Ayrıca CHP belediyelerinin mazeretleri altına sığındığını vergi ve SSK borçları konusunda paranın kesilmesinin normal olduğunu evet devlet alacağını alacak ama normal olmayan sayın vekil 20 senedir bu paralar neden alınmadı biz bunun hesabını soruyoruz bunu soruyoruz buna bir cevap alamıyoruz biz mazeret üretmiyoruz Cumhuriyet Halk partisi belediyeleri aslanlar gibi çalışıyor.

Hizmetde üretecekler halkın takdirinide alacaklar ama ilk yapılacak genel seçimde AKP diye bir parti kalmayacak çünkü 22 yıldır halkımıza hiçbir şey vermediler bunun hesabını onlara soruyoruz ayriyeten 2002'de iktidara geldiklerinde 120 milyar dış borcumuz varken bugün 530 milyar dış borcumuz var yaklaşık 410 milyarı nereye harcadıklarını bildirirlerse memnun oluruz '' ifadelerinde bulundu