ABD ve İran savaşı küresel petrol gelişmelerini derinden etkiledi. Petrol ve benzin fiyatları Hürmüz Boğazı kararıyla bir anda fırladı ve sonrasında toparlanma sürecine girdi.

SAVAŞ SEBEBİYLE PETROL KARARI

Uluslararası Enerji Ajansı, İran savaşı nedeniyle tetiklenen arz kesintisini gidermek için 400 milyon varil petrolün serbest bırakılması konusunda anlaştı.

32 ÜLKENİN OY BİRLİĞİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol stoklarının piyasaya sürülmesine ilişkin henüz net bir takvim açıklamadı. Rezervlerin, 32 üye ülkenin koşullarına göre uygun görülen zamanlarda serbest bırakılacağı ifade edildi.

TAM 400 MİLYON VARİL PİYASADA OLACAK

IEA Başkanı Fatih Birol, "Uluslararası Enerji Ajansı'na 32 üye ülke bugün oy birliğiyle, acil durum rezervlerindeki 400 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasına karar verildi" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) başkanı, bu salınımın arz kesintisinin acil etkilerini gidermeyi amaçladığını söyledi. Ancak Birol, küresel pazara istikrarlı petrol ve doğalgaz akışını geri getirmek için Hürmüz Boğazı’ndan tanker trafiğinin yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Japonya daha önce petrol stoklarını önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte serbest bırakacağını açıklamıştı.