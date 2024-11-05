Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYDER) geçtiğimiz günlerde 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Genel Kurul’da uzun yıllardır ZEYDER Yönetimi’nde görev yapan Mustafa Alhat oy birliğiyle yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.

Zeytin sektörünün uluslararası standartları yakalayabilmesi adına ortak akıl oluşturmak amacıyla 2016 yılında kurulan ZEYDER’in 5. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Marmarabirlik Konferans Salonu’nda yapılan seçimli genel kurulda yönetim kurulu oy birliği ile ibra edilirken, denetleme kurulu raporu ve gelir gider bütçesi görüşülerek kabul edildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri yaptıkları görev dağılımında Başkanlık görevine Mustafa Alhat’ın, Başkan Vekilliği görevine Remzi Bayram’ın ve Genel Sekreterlik görevine de Mehmet Şen’in getirilmesine oy birliği ile karar verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alhat yaptığı konuşmada, “2016 yılında kurduğumuz ZEYDER’in tekrar yönetiminde olmaktan mutlu ve heyecanlıyım. Yeni dönemde ülkemizin tüm zeytincilik bölgelerinde imkân oldukça sektör temsilcileri ve üreticilerle buluşma toplantıları yapmayı planlıyoruz. Birlikte ortak akıl oluşturup, sorunların çözümüne yönelik önerilerimizi ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek bizim için son derece önemli. Yol haritamızı üyelerimizle yapacağımız sıkı etkileşim ile belirleyeceğiz. Şu anda zeytinin hasat dönemindeyiz. Çiftçilerimize ve bu sektöre emek veren tüm paydaşlara iyi bir sezon diliyorum” dedi.

ZEYDER’in yeni yönetim kurulu şu şekilde belirlendi: Mustafa Alhat, Raif Döner, Mutlu Demir, Şenol Aybey, Mustafa İlgen, Enis Edin, Mehmet Şen, Remzi Bayram ve Muhsin Candar.

Denetleme Kurulu’nda ise Lütfi Akbaş, Mehmet Özçakır ve Vahit Mutlu görev yapacak.