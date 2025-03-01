Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi’nde bulunan Tarihi Merkezefendi Fırını’nda Ramazan ayına özel pide yapım mesaisi başladı. 19. yüzyıldan günümüze ulaşan fırında, un, su ve 130 yıllık maya ile pişirilen Ramazan pideleri iftar ve sahur sofralarında yer almayı bekliyor.

Yangından sonra tadilat edilen fırında ekmek kokusu

2022 yılında çıkan yangında ağır hasır alan Tarihi Merkezefendi Fırını, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yeniden aslına uygun edildikten sonra 2023 yılında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Ramazan ayının gelmesiyle de birlikte Tarihi Fırın’da sade ve yumurtalı pide mesaisi başladı.

"İyi bir pide istiyorsanız, kesinlikle taş fırında pişmesi gerekiyor"

İyi bir pidenin taş fırında pişmesi gerektiğini söyleyen fırın şefi Umut Bayram, "19’uncu yüzyıldan kalma taş fırınımızda pidelerimizi pişireceğiz. Sade ve yumurtalı olmak üzere 2 çeşit pide yapacağız. Şu an içeride hamurumuz yoğuruluyor. Hamurumuzun dinlenme aşamasından sonra burada pidelerimizi fırına atacağız. Akşam iftar sofralarında pidelerimiz yerini alacak. İyi bir pide istiyorsanız, kesinlikle taş fırında pişmesi gerekiyor. Malzemelerin ve ustanın da çok kaliteli olması gerekiyor ki sofralarımızın süslemesi için. Ben işe ilk başladığımda ustalar işi bizden gizliyorlardı. Ustaların bize anlatması, göstermesi nadirdi" dedi.

"Burada insanlara eğitim veriyoruz"

Fırına gelen öğrencilere eğitim verildiğini söyleyen şef Bayram, "Hamurların püf noktası olduğunda bizi başka yerlere gönderiyorlardı. Benim bir hayalim vardı. O dönemlerden benim bir hayalim vardı. Bir gün iyi bir usta olduğumda bu işi sadece yanımda çalışanlara değil halka ve insanlara da öğretmeye çalışacağım demiştim. Burada insanlara eğitim veriyoruz. Başkanımız Ömer Arısoy’dan rica ettik, bize yardımcı oldular. Bu işi sadece elemanlara değil Zeytinburnu’nda ikamet eden bütün halk buraya gelip öğrenebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Fırını tadilata girerek küllerinden yeniden doğdu"

Fırının tadilata girdikten sonra hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen şef Bayram, "Esnaf usulü yapıyoruz. Bin tane yaptınız; yarın bin 200, bin 300 tane yaparsınız. İlk günlerde deneme, yanılmaya göre yapılıyor. Arz ve talebi karşılamak için yapıyoruz. Taş fırın fark ediyor, elektrikli fırında altının ve üstünün ısınma payı fark ediyor. Taş fırında öyle bir durum söz konusu değil. Bu fırın 19’un yüzyıldan kalma bir fırın. Burada bir yangın çıktı. Fırını tadilata girerek küllerinden yeniden doğdu. Başkanımız ve ekibi fırını yeniden yaptılar. Halkın hizmetine yeniden açıldı" ifadelerini kullandı.

"130 yıllık mayamızla biz pide yapıyoruz"

130 yıllık geçmişe sahip maya ile pide yaptıklarını söyleyen şef Bayram, "Elimizde 130 yıllık bir ekşi maya var. 130 yıldan bu yana tazelenen, kullanılan her gün beslenen bir maya var. Dışarıya da kesinlikle bu mayamızı vermiyoruz. Burada benimle birlikte eğitim alan öğrencilerimize mayayı hediye ediyoruz. 130 yıllık mayamızla biz pide yapıyoruz" dedi.