Zeytinburnu Belediyesi tarafından ‘15 Ekim Dünya El Yıkama’ çerçevesinde hayata geçirilen ‘Sağlık Elde Başlar Projesi’nde 5 binden fazla ilkokul öğrencisine doğru el yıkama alışkanlığı kazandırılacak.

Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi Hastanesi işbirliğiyle, “Dünya El Yıkama Günü” kapsamında hayata geçirilen “Sağlık Elde Başlar Projesi” 8’inci yılında da bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Zeytinburnu Gazipaşa İlköğretim Okul’unda ilki gerçekleştirilen, doğru el yıkama tekniklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı ‘Sağlık Elde Başlar’ eğitimine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Alhan katıldı. Dr. Özlem Alhan, öğrencilere uygulamalı olarak göstererek doğru el yıkama tekniklerini anlattı.

“40 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisine ulaşıyoruz”

Zeytinburnu’ndaki ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine bu yıl 8’inci kez doğru el yıkama tekniklerini uygulamalı anlatmak için Gazipaşa İlkokulu’nda bir araya geldiklerini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu gördüğünüz hareketli lavaboda uzmanlar bize gerçekten hijyenik olan, el yıkama tekniğinin nasıl uygulanacağını detaylı olarak anlatıyorlar. Biraz önce de söylediğim gibi bu yıl 8’incisini düzenlediğimiz ‘Sağlık Elde Başlar’ projemizle bu güne kadar 35 bin ilkokul 1. Sınıf öğrencisine ulaşmışız. Bu rakamın üzerine bu yıl 5 bin daha eklemiş olacağız. Çocuklarımıza sınıflarında bir uzmanımız eşliğinde doğru el yıkamayı öğreteceğiz ve bir de belediyemizin hediyesi olan hijyen kiti dağıtımını yapacağız. Biz bu projenin önemini salgın sırasında çok daha fazla fark ettik. Asıl hastalığa bulaşmamanın, sağlıklı olarak kalmanın önce elden başladığı meselesi büyük salgında daha çok ortaya çıktı. Bu projenin yürümesinde işbirlikleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müze, Okul Müdürlerimize ve tabii ki Koç Üniversitesi Hastanesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

En küçükten en büyüğe doğru hijyen şuuru

Zeytinburnu ilçesindeki 15 ilkokulda yaklaşık 5 bin 1. Sınıf öğrencisine ulaşması hedeflenen projede, çocuklara erken yaşta el ve tırnak temizliği ve doğru el yıkama alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor. Söz konusu proje kapsamında 2017’den günümüze 35 bin ilkokul 1. Sınıf öğrencisine ulaşıldı.