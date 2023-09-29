Zeytinburnu’nda yoğun su birikintisi nedeniyle yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar iş makinası yardımıyla kurtarıldı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Zeytinburnu Yedikule Mahallesi Belgradkapı Caddesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlar yoğun su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi. Yerlerinden kıpırdayamayan vatandaşların yardımına o sırada orada bulunan operatör iş makinasıyla koştu. Vatandaşları iş makinasının kepçesine bindiren operatör, vatandaşları güvenli bölgeye taşıdı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.