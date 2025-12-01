İsveç, NATO üyeliği sürecinde Türkiye’ye terörle mücadelede daha sıkı işbirliği taahhüdünde bulunmasına rağmen, Ankara’nın FETÖ bağlantıları nedeniyle iadesini istediği iki kişinin talebini geri çevirdi.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke dışına kaçan FETÖ mensuplarının izini sürmeyi sürdürüyor.

İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, ret kararının 13 Kasım’da Yüksek Mahkeme’nin engelleyici hükmü sonrası alındığını bildirdi.

İsveç ve Avrupa’da korunan üst düzey isimler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüne kadar ABD’de kalmaya devam etmesi, Ankara’nın Washington’a yönelik iade başvurularını artırmış durumda. Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine ilettiği iade listesinde toplam 257 kişi bulunuyor; bunların 77’si Almanya’da yer alıyor.

Ankara, İsveç’in NATO üyeliğine onay vermeden önce teröristlerin iadesini temel şart olarak öne çıkarmıştı.

Türkiye, İsveç’i uzun süredir FETÖ üyelerine sığınma imkanı tanımakla suçlamıştı. Stockholm ise NATO üyeliğine giden süreçte terör örgütlerine karşı daha sıkı adımlar atmayı ve uyguladığı silah ambargosunu kaldırmayı taahhüt etmişti.

Yüksek Mahkeme’nin engellediği iade talepleri

İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin iadesini istediği iki isim—36 yaşındaki Muharrem Özad ve 54 yaşındaki Abdullah Bozkurt—hakkında iade kararı verilemeyeceğini bildirdi.

Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre:

Özad’ın FETÖ bağlantılı bir bankada hesabının bulunduğu, örgüt mensuplarıyla temas hâlinde olduğu ve örgüte ait bir yurtta hem kaldığı hem de çalıştığı tespit edildiği aktarıldı.

Terörist Bozkurt hakkında “silahlı terör örgütü liderliği”, “terör örgütü propagandası”, “gizlilik ihlali” ve “ulusal güvenlikle ilgili bilgileri ifşa etmek” suçlamaları yer aldı.

Yüksek Mahkeme, her iki kişinin Türkiye’nin yönelttiği suçlamaların İsveç yasalarında bir yıldan fazla hapis gerektirmediğini belirterek iadeye izin vermedi.

İsveç’te iade taleplerinde son karar hükümete ait. Ancak Yüksek Mahkeme aleyhte bir karar verdiyse hükümet başka bir ülkeye iade onayı veremiyor. Bu nedenle Türkiye’nin talebi, mahkemenin kararıyla birlikte tamamen reddedilmiş oldu.

Türkiye, Stockholm’ün üyelik başvurusunu 17 ay boyunca askıda tutmuştu. İade, terörle mücadele ve silah ambargosunun kaldırılması gibi başlıklar yerine getirildiğinde süreç sonuçlanmıştı.