ÇİFTÇİLERİMİZİN DİKKATİNE ÖNEMLE DUYURULUR

Sosyal medya hesabında duyuru yapan Başkan Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Fenni muayene süreleri Şubat ayında dolacak olan 2475 adet Traktörümüzün Ziraat Odamız tarafından Tüvtürk Mobil İstasyonunu Kırsal Mahallerde ayağınıza getirmek süretiyle her yıl olduğu gibi hizmet vereceğiz. Hizmet vereceğimiz noktalarda yine elekrikçi bulunduracağız.Bu anlamda hizmet vereceğimiz Merkezi Mahalleler ve orada işlemlerini yaptıracak tüm Mahallelerimizin listesi aşağıdadır. Bu merkezlere gelecek köyleride buradan yayınlayacağım. Saygılarımızla"