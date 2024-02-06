Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray, Bandırmaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada sol taraftan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Zaha’nın pasında Halil Dervişoğlu şutunu çekti ve top savunmadan döndü. Ceza sahası içi sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Zaha, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada sağ taraftan Eyüp Aydın’ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada sağ taraftan Levent Ayçiçek’in yaptığı ortada altıpas çizgisinin gerisinde Doğan Can Davas’ın kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç’in çizgide yaptığı kurtarış sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

31. dakikada Tete’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında Zaha’nın vuruşunda kaleci Akın Alkan kurtarışı sonrası meşin yuvarlak tekrar Zaha’nın önünde kaldı. Pozisyonun devamında kaleci Akın Alkan’ın müdahalesiyle Zaha yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Meteoğlu penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Halil Dervişoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

38. dakikada Tete’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mehmet Özcan’dan döndü. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Özcan’ın elle müdahalesini tespit etti ve maçta ikinci kez penaltı kararı verdi.

40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Tete, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

45+3. dakikada Emre Adıgüzel’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Sergen Piçinciol, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 3-1

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Sanchez, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha, Vinicius

Yedekler: Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Yiğit Akman, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Batuhan Yayıkcı, Emre Adıgüzel, Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan, Foor, Doğan Can Davas, Djitte

Yedekler: Zafer Görgen, Erdem Çakaltarla, Mulumba, Badji, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mücahit Albayrak, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Sanchez (dk. 6), Halil Dervişoğlu (dk. 36 pen.), Tete (dk. 40 pen.) (Galatasaray), Sergen Piçinciol (dk. 45+3) (Bandırmaspor)

Sarı kart: Mehmet Özcan (Bandırmaspor)