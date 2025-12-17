Hakemler: Burak Filik, Halil Tolgahan Demir, Yunus Yıldız
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Serdar Eylik(Dk 90 Ege Mehmet İnkaya) Umut Doğdu(Dk 90 Furkan Bacaklı) Ömer Taha Yılmaz(Dk 69 Onur Toroman) Muhammed Arif Akbaş, Mert Polat Keklik, Metin Esmer, Onur Akdoğan, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Yusuf Kaplan(Dk 83 Arif Nabi Sezgin)
Kestel Çilek Spor kulübü: Mehmet Doğan, İrfan Köse, Yunus Emre Çakır, Mevlüt Çelik, Bilal Özer, Recep İnanç, Niyazi Çolak, Uğur Kurt, Hafız Görkem Vardar, Kerem Dede, Şahin Karakaş
Sarı kartlar: Uğur Kurt, Yunus Emre Çakır (Kestel) Onur Akdoğan
Kırmızı kart: Yunus Emre Çakır(Kestel)
Goller: Umut Doğdu, Yusuf Kaplan (Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
32'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Yusuf'u ceza sahası içine attığı topla buluşan Umut'un vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
57'nci dakikada gelişen kafkasspor atağında Umut'un ceza sahasına ortasına yükselen Yusuf'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-0