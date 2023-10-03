İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, ilçede faaliyet gösteren basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve Jandarma Komutanı Üstteğmen İsmail Tepe ile gazete ve haber sitelerinin sahipleri ve çalışanları katıldı. Yapılan toplantıda bazı vatandaşların tedbirsiz davranması sonucu hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında artışın yaşandığını söyledi.

ALANYURT'A YENİ KARAKOL

Kaymakam Eren Arslan, Alanyurt'ta depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan polis karakolunun yerine yeni bir karakol inşa etmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

TOPLANTIDA VATANDAŞLARA ŞU UYARILAR YAPILDI

İlçemizde 2023 yılı Ocak ayından itibaren bu güne kadar 677 Dolandırıcılık, 1035 hırsızlık olayının meydana geldiği, özellikle bu olayların son zamanlarda artış eğilimi gösterdiği yapılan değerlendirmelerden anlaşılmıştır. Bu nedenle artış eğilimi gösteren bu tür olayların önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla bir takım tedbirler hazırlanmıştır.

DOLANDIRICILIK SUÇLARINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBIRLER

Telefonla sizleri arayarak kendilerini güvenlik görevlisi (polis, asker) kamu görevlisi (1-hakim, Savcı) olarak tanıtarak "adınızın bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek" sizden para ve ziynet eşyası talep edenlere itibar etmeyiniz.

İnternet üzerinden satılık araç ilanı verilen araçlar için emin olmadığınız kişilere kapora adı altında para göndermeyiniz.

Aracınızı satarken paranızın tamamını almadan kesinlikle vekâlet veya noter satışını vermeyiniz. Noterlerde Güvenli Ödeme Sistemini kullanınız.

Üzerinizde büyük miktarda para taşımanız gerekiyorsa birkaç parça halinde emniyetli yerlerde taşıyınız. Adres sormak, para bozdurmak vb. bahanelerle size yaklaşan tanımadığınız şahıslara karşı dikkatli olunuz.

Bankadan aradığını söyleyerek kartınızın şifresini veya bilgilerini isteyenlere bu bilgileri kesinlikle vermeyiniz.

Hukuk Bürosundan aradıklarım veya hakkımızda icra takibi yapıyoruz bahanesiyle kandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

Kredi kartınız kaybolduğu veya çalındığında en kısa sürede ilgili bankayı arayıp iptal ettiriniz. Kredi kartı şifrenizi kimseye söylemeyiniz, kartınızın arkasına şifrenizi yazmayınız.

Kredi kartı ile yaptığınız alışverişlerde kredi kartınızın POS makinesi dışında başka bir makineden geçirilmemesine dikkat ediniz.

İnternet üzerinden alışverişlerde güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmayınız. Kart bilgilerinizi. kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmayınız.

Fala bakmak veya büyü yapmak için ikametinize gelen ve içeri girmeye çalışan kişilere itibar etmeyiniz.

HIRSIZLIK SUÇUNA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER

Evlerin birinci ve ikinci katlarındaki balkon kapısı ve pencerelerinin sağlam demir parmaklık olması,

Kıymetli eşyaların mutlaka evde bulundurulması gerekiyorsa evin değişik yerlerine parçalar halinde saklanması,

Daire Kapılarının çelik kapı olmasına özen gösterilmesi, daireden çıkıldığında mutlaka kapının kilitlenerek ikametin terk edilmesi,

Zilinizi çalıp makul olmayan bir sebeple içeri girmek isteyen yabancılara apartman kapısının açılmaması, mümkünse görüntülü sistemlerin kurdurulması,

İkamet önlerine bırakılan bisiklet elektrikli bisiklet ve motosiklet gibi araçların daha güvenli ve mümkün olabildiğince kapalı alanda ve kilitli olacak şekilde muhafaza edilmesi,

Araç park edildiğinde, ruhsat ve diğer belgeler ile değerli eşyalar araçta bırakılmaması,

Kısa süreli araçtan ayrılmalarda mutlaka araç kontağının kapatılması ve kontak anahtarının araç üzerinde bırakılmaması,

Eşyaların dışarıdan bakıldığında görülmeyecek şekilde araç içerisine yerleştirilmesi,

Para veya ziynet eşyalarının aracın gözle görülen kısımlarında bulundurulmaması,

Trafik kazasına karışmanıza sebebiyet vererek sizi durdurmak isteyen kişilere karşı duyarlı olunması, kaza arıza vb. durumlarda araçtan inmek gerekiyorsa kesinlikle etraf kontrol edilmeli ve mutlaka araç kapılarının kilitlenmesi,

İşyeri giriş kapılarının ve muhtemel girilebilecek pencerelerin herhangi bir cisimle veya zorlamayla açılamayacak şekilde güçlendirilmesi,

İşyerinin yapısı müsaitse, mutlaka kepenk yaptırılması

Bina çatı kapılarının devamlı surette kilitli tutulması,

Tüm hırsızlık olaylarına karşı Güvenlik kamerası ve alarm sistemlerinin takılması,

işyerleri kapatıldığında para ve diğer değerli eşyaların çelik kasa içinde veya başka yerlerde bulundurulmaması,

İşyeri, inşaat sahası, depo gibi yerlerde özel güvenlik personeli istihdamının sağlanması,