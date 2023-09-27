Bursa'nın Mudanya ilçesinde, karanlık bir ara sokakta meydana gelen dehşet verici bir olayda, bisiklet sürdüğü sırada sokak ortasında saldırıya uğrayan bir kişi, acımasızca 30 kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Şiddet olayının faili, eski bir kamyon şoförü olan H.Ş. oldu. H.Ş, kurbanını minibüsüyle sokak sokak takip ederek kovaladı ve sonunda bir ara sokakta sıkıştırarak bıçaklayarak öldürdü. Bu dehşet verici olayı polise itiraf etmekten kaçınmadı ve kendiliğinden teslim oldu.

Olayın Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldiği bildirildi. Sokak aydınlatmalarının yetersiz olduğu bu ara sokakta yaşanan kavga sonucu bir kişi vahşice bıçaklanarak yere yığıldı. Olayın sesleri üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri, ağır yaralı bir kişi olduğunu fark edince hemen polis ve 112 acil hattına haber verdiler. Ancak ne yazık ki, olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaralı şahsın kimliğini tespit ederek, Mustafa Çikin olduğunu belirledi. Ancak 112 ambulansıyla hastaneye yetiştirilen Çikin, tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından, Hasan Ş. isimli eski kamyon şoförü, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek olayın gerçekleştiği yeri ve kendisinin birini bıçakladığını itiraf etti. Hasan Ş, Mustafa Çikin ile aralarındaki alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle bisiklet sürerken rastladığını ve minibüsüyle onu ezmeyi planladığını söyledi. Ardından uzun bir kovalamaca sonucu Hasanbey Mahallesi'nde bir ara sokakta kurbanını bıçaklayarak öldürdüğünü açıkladı.

Olay sonrası yapılan otopsi raporuna göre, Mustafa Çikin'in vücudunda tam 30 bıçak darbesi tespit edildi.

Gözaltına alınan Hasan Ş., adli makamlara sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Whatsapp Kanal Bağlantısı;

https://whatsapp.com/channel/0029Va64KMxJ3jv0IIa4by44