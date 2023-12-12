Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (SPAK), muhtemel bir afet durumunda hazır olabilmek için rutin olarak gerçekleştirdiği tatbikatlara devam ediyor. Son olarak yapılan arama kurtarma tatbikatını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da takip etti.

Birinci derece deprem bölgesi üzerinde bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde birçok kurum, kendi bünyesinde kurduğu arama kurtarma ekipleri, deprem ihtimaline hazırlıklı olabilmek için çalışmalar yürütüyor. Süleymanpaşa Belediyesi’nde çalışanlar arasından özenle seçilen ve arama kurtarma konusunda AFAD eğitmenlerinden özel eğitimler alarak donanımlı hale getirilen ekiple deprem ve diğer afetlere karşı çeşitli tatbikatlar gerçekleştirerek hazırlıklarını sürdürüyor.

Enkazda arama kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Turgut Ünsal’ın önderliğinde rutin olarak arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiren SPAK, son olarak enkazda arama kurtarma temalı tatbikatını gerçekleştirdi. Ekip tatbikatta belirlenen hedefleri başarıyla yerine getirirken, ekip elemanları gerçeğini aratmayan enkaz simülasyonunda deneyim kazandı. Tatbikatı başından sonuna kadar yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, tatbikat sonunda Afet İşleri Müdürü Turgut Ünsal’ı ve tüm ekibi tebrik etti.

Uzunlar ekibi tebrik etti

Tatbikatın ardından açıklamada bulunan Başkan Uzunlar, “Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimimizin gerçekleştirdiği tatbikatı izledim. Afet İşleri Müdürümüz Turgut Ünsal’ın himayesinde düzenlenen bu etkinlikte, ekiplerimizin göstermiş olduğu ustalık ve koordinasyon gerçekten takdire şayandı. Arama kurtarma çalışmalarını başarıyla tamamlayan ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Onların bu becerisi ve özverisi, şehrimiz için büyük bir güvence. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, her türlü afet ve acil duruma karşı hazırlıklı olmak adına sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarılı tatbikat, ekiplerimizin sahadaki yeteneklerini geliştirmeleri ve hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.