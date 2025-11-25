Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ni geçmesi durumunda 4. torbada yer alacak.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, kıtalararası play-off eşleşmelerinden gelecek iki ülke ve Avrupa elemelerinden gelecek dört takım 4. torbaya konulacak. Ev sahibi ülkeler Kanada, Meksika ve ABD ise 1. torbada yer alırken, kalan 39 ülke 19 Kasım Çarşamba günü açıklanan ülke puanlarına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya dağıtıldı.

Millilerin Dünya Kupası Yolculuğu

Play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan Türkiye, bu turu geçmesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılmak için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda mücadele edecek.

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı dört ayrı yol üzerinden yarışacak. Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026, final maçları ise 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

11 Haziran'da Başlayacak

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Torbalar