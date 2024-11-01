Gram altın 3.106,24 TL’den alıcı bulurken, 3.151,18 TL’den satışa sunuluyor. Ons altın ise dolar bazında işlem görerek 2.754,80 dolardan alınıp 2.755,20 dolardan satılıyor. Çeyrek altın fiyatı 5.088 TL, eski çeyrek ise 5.026 TL olarak belirlenmiş durumda.

Yarım altın ise alışta 10.145 TL, satışta 10.276 TL seviyelerinde seyrediyor. Tam altın ise alışta 20.290 TL, satışta ise 20.480 TL olarak işlem görüyor. 22 ayar altının gramı ise 2.838,55 TL iken, 14 ayar altın 1.688,03 TL’den alıcı buluyor.