İtalyan lüks moda ve yaşam tarzı markası ETRO, köklü tasarım mirasına sadık kalarak küresel ölçekte yeni bir büyüme dönemine adım atıyor. Marka, bu yeni fazda; uzun vadeli vizyonu, endüstriyel uzmanlığı ve uluslararası deneyimi bir araya getiren güçlü bir ortaklık yapısıyla yoluna devam edecek. Bu kapsamda RAMS Global, Swinger International ve SRI Group, ETRO’nun çoğunluk hissedarı L Catterton ile yakın iş birliği içinde, markanın geleceğini destekleyen uzun vadeli stratejik ortaklar arasına katıldı. Bu gelişme, markanın üretici kimliğini ve kültürel DNA’sını koruyarak daha geniş bir küresel ölçekte konumlanmasını hedefleyen dönüşüm sürecinin doğal bir adımı olarak hayata geçirildi.

Miras, süreklilik ve küresel vizyon

Yapılan açıklamaya göre, yeni ortaklık yapısı; ETRO’nun özgün tasarım mirasını, çağdaş lüks anlayışıyla buluşturmayı amaçlıyor. Marka, yeni dönemde yalnızca moda alanında değil; yaşam tarzı, kültür ve deneyim odaklı alanlarda da daha bütüncül ve güçlü bir küresel marka kimliğiyle ilerlemeyi hedefliyor. Markanın son yıllardaki dönüşümüne liderlik eden Etro CEO’su Fabrizio Cardinali, görevine devam ederek markanın stratejik yol haritasının uygulanmasına öncülük etmeyi sürdürecek. Cardinali’nin liderliği altında güçlenen kurumsal yapı, üretici yaklaşım ve marka dinamizmi, markanın yeni döneminin temel dayanakları olmaya devam edecek.

Fabrizio Cardinali konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Markamız son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçti. Bu yeni dönemde Faruk Bülbül ile birlikte çalışacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisi, markamızın uzun vadeli vizyonunu ve kültürel mirasını derin bir anlayışla sahiplenen bir lider."

Yönetimde yeni dönem: Uzun vadeli liderlik

Açıklamaya göre, markanın bu yeni büyüme fazında RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül, ETRO Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanacak. Bu atama, markanın günlük operasyonlarından ziyade; uzun vadeli strateji, küresel genişleme ve marka vizyonu alanlarında güçlendirilmesini hedefleyen çağdaş bir yönetim anlayışını yansıtıyor. Yeni yönetim yapısı, markanın bağımsız üretici ruhunu ve köklü mirasını korurken, markayı sürdürülebilir ve küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyor.

"ETRO’nun geleceği vizyon, kültür ve süreklilik üzerine kurulu"

RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "ETRO, yalnızca bir moda markası değil; kültürü, tasarımı ve yaşam tarzını temsil eden güçlü bir miras. Bu yolculukta hedefimiz, markanın ruhuna sadık kalarak markayı küresel ölçekte daha görünür, daha etkili ve daha sürdürülebilir bir konuma taşımak. Bu ortaklığı kısa vadeli bir yatırım değil; uzun vadeli bir vizyon ve değer ortaklığı olarak görüyoruz."

L Catterton Europe Yönetici Ortağı Luigi Feola ise şu değerlendirmede bulundu: "Marka, son yıllarda güçlü bir ivme yakalayarak marka değerini ve kurumsal altyapısını önemli ölçüde güçlendirdi. RAMS Global, Mathias Facchini ve Giulio Gallazzi’yi; uzun vadeli bakış açıları, endüstriyel deneyimleri ve küresel ağlarıyla markanın gelecek vizyonuna katkı sunacak stratejik ortaklar olarak aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Faruk Bülbül’ün Yönetim Kurulu Başkanı olarak ETRO’nun bir sonraki büyüme aşamasında önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz."