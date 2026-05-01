Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alışta 6 bin 607 lira 41 kuruş, satışta ise 6 bin 700 lira 91 kuruş seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 040 lira 17 kuruş, satış fiyatı 6 bin 326 lira olarak açıklandı. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 628 lira 26 kuruş, satış fiyatı 4 bin 842 lira oldu.

Çeyrek altın alışta 10 bin 836 lira, satışta 10 bin 960 lira seviyesinde görülüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 770 lira, satış fiyatı ise 10 bin 880 lira olarak kaydedildi.

Yarım altın alışta 21 bin 666 lira, satışta 21 bin 920 liradan işlem görürken, tam altın alış fiyatı 43 bin 192 lira, satış fiyatı ise 43 bin 707 lira olarak listelendi.