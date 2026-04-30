Nisan 2026, kripto tarihinin en kara aylarından biri olarak kayıtlara geçiyor. Son 30 günde gerçekleşen 24'ü aşkın siber saldırıda toplam kayıp 600 milyon doları aştı. Saldırıların neredeyse tamamı merkeziyetsiz finans protokollerini hedef aldı.

Kripto sektöründe son 30 günde 24 siber saldırı oldu. DefiLlama verilerine göre, Nisan 2026'da kripto protokollerinin yalnızca ilk 18 günde 606 milyon dolar kaybettiği belirlendi. Bu rakam, 2026'nın ilk çeyreğindeki toplam kaybın 3,7 katına denk geliyor. Yılın tamamında ise 47 ayrı saldırıda kaybedilen toplam miktar 770 milyon doları aştı; bu rakam kripto tarihindeki on yıllık kümülatif kaybı 17 milyar dolar sınırına taşıdı. Nisan ayındaki zararın yüzde 95'i iki büyük saldırıdan kaynaklandı. 1 Nisan'da Solana tabanlı türev işlem platformu Drift Protocol, 285 milyon dolarlık bir saldırıya uğradı; olay sonradan Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group'a atfedildi. 18-19 Nisan'da ise merkeziyetsiz likidite yeniden stake protokolü Kelp DAO, 292-293 milyon dolarlık bir saldırıyla 2026'nın en büyük DeFi hackine sahne oldu.

Son yıllarda 'Kendi bankan ol' söylemiyle popülerleşen merkeziyetsiz finans heyecanından sonra yatırımcıları yeniden merkezi borsalara yöneldiğini ifade eden Bitget Pazarlama Direktörü Eser Karlık, 'Kripto kullanıcıları, güven, denetlenebilirlik ve erişim kolaylığını en önemli tercih sebebi olarak görüyor. Bu dönüşümü önceden okuyan büyük CEX'ler ise son dönemde ürün ekosistemlerini hızla genişletiyor. Spot ve vadeli işlemlerin ötesine geçerek geleneksel finansal araçları da platformlarına entegre eden borsalar, 'süper uygulama' konumlanmasını güçlendiriyor' dedi.