Meclis’e sunulan yeni kanun teklifi, SGK’ya prim borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yüzde 25’e kadar kesinti yapılmasını öngörüyor.

Genel sağlık sigortası primi ve diğer prim borçları nedeniyle emeklilerin maaşından kesinti yapılacak kişi sayısı da netleşti.

SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, kanun teklifi kapsamında hangi emeklilerin maaşından kesinti uygulanacağını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde şöyle açıkladı:

'Örneğin devlet memuru olan bir kişi belli dönemde memuriyetten ayrıldığında genel sağlık sigortası prim borcu doğmuş, daha sonra tekrar memuriyete girmiş ya da sigortalı bir işte çalışmaya başlamış. Bu durumdaki kişiler emekliliğe hak kazandıklarında prim borcu var mı yok mu diye sorgulama yapılmadan emekli aylığı bağlanıyor. Memurlara ya da 4/a (SSK) statüsünde çalışanlara emekli aylığı bağlanacağı zaman herhangi bir borç sorgusu yapılmıyor. Sadece BAĞ-KUR’lulara emekli aylığı bağlanmadan önce borç sorgusu yapılıyor.

Kanuna göre BAĞ-KUR’lulara malullük ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesi gerekiyor. BAĞ-KUR’lunun ölümü halinde hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanırken de prim borcunun ödenmiş olması şartı aranıyor. Prim borcunu ödemeyen BAĞ-KUR’lu veya hak sahiplerine emekli aylığı ya da dul ve yetim aylığı bağlanmıyor. Buna karşılık SSK veya Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı bağlanırken borç sorgulaması yapılmadığından, geçmişte prim borcu bulunduğu emekli ayığı bağlandıktan sonra ortaya çıkabiliyor.”

Uygulama 1 Ocak 2026'da Yürürlüğe Girecek

Ertüzün, söz konusu düzenlemenin kapsamına, ya memuriyetten ya da SSK’dan emekli olmuş ve ara dönemlerde genel sağlık sigortası (GSS) borcu oluşmuş kişilerin girdiğini belirtti. Bu grupta yer alan kişi sayısı 961 bin olarak açıklandı. Ayrıca, 1999 öncesi sigortalılığı başlayan ve GSS borcu olan 304 bin kişi daha bulunuyor.

Kanun teklifi Genel Kurul’da kabul edilirse, dul ve yetim aylığı almakta olan ve maaşlarını aldıkları dosyada prim borcu bulunan kişilerin ölüm aylıklarından da yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek.

Prim borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yapılacak kesintiler ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve borçlu emeklilerin maaşlarından ocak ayından başlayarak kesinti yapılacak.