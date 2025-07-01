Gram altının alış fiyatı 4.205,57 TL, satış fiyatı ise 4.283,76 TL olarak belirlendi. 22 ayar altın, 3.845,07 TL’den alınırken, 4.073,21 TL’den satılıyor.

14 ayar altın türünde ise alış fiyatı 2.307,43 TL, satış fiyatı ise 3.276,67 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 6.891 TL’den alınırken, satış fiyatı 6.989 TL oldu. Eski çeyrek altının alış fiyatı 6.756 TL, satış fiyatı ise 6.870 TL olarak güncellendi.

Yarım altın 13.782 TL alış, 13.979 TL satış fiyatıyla işlem görürken; tam altın 27.479 TL’den alınarak 27.829 TL’ye satılıyor.