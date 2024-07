İstanbul’da 1 yaşındaki bebek vantilatöre elini sokmaya çalışınca parmağın tamamına yakını kesilirken kemiğinde kırık meydana geldi. Küçük çocuk hemen ameliyata alınarak parmağı dikilirken El Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Egemen Ayhan, “Tam kopmamıştı ama sadece alttan cilt tutuyordu, ameliyat 2 saat civarında sürdü, ertesi gün taburcu ettik. Her zaman yüzde yüz başarı diye bir şey yok, dikkat edilmeli. Vantilatörler havaların ısınmasından dolayı sık kullanılıyor, arasına parmaklarını sokan çocuklarla karşılaşıyoruz, son 1 ayda 4-5 tane hastamız oldu” dedi.

İstanbul’da 30 Haziran’da öğle saatlerinde iddiaya göre 1 yaşındaki çocuk, sıcaklardan dolayı evlerinde kullanılan vantilatörle oynarken bir parmağını pervaneye kaptırdı. Parmağında oluşan kesilme sonrası aile, hemen küçük çocuğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi acil servisine getirdi. Ardından el cerrahisi ekibi, bebeğin durumunu incelerken parmağın kemiğinin kırılarak neredeyse tama yakın kesilme olduğunu tespit etti, küçük çocuk hızla ameliyata alındı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi El Cerrahisi Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Egemen Ayhan ve ekibinin yaklaşık 2 saat süren operasyonu başarıyla tamamlandı, bebeğin parmağının kesilen bölümü dikildi. Son zamanlarda bu konuda kendilerine başvuruların arttığını söyleyen Doç. Dr. Egemen Ayhan, yaz aylarında sık kullanılan vantilatörlerden dolayı oluşabilecek kazalara karşı uyardı. Doç. Dr. Ayhan, kazalar sonrası yapılması gerekenler konusunda bilgiler vererek ailelere tavsiyelerde bulundu.

“Son 1 ayda 4-5 hastamız oldu"

Küçük yaşlardaki çocukların merakla çevreyi incelediklerini, bu nedenle kazalara karşı ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi El Cerrahisi Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Egemen Ayhan, “Yaz ayları özelinde bu ara özellikle sık karşımıza çıktı. Vantilatörler, havaların ısınmasından dolayı sık kullanılıyor. Vantilatörlerin arasına parmaklarını sokan çocuklarla karşılaşıyoruz. Bu dönemde son 1 ayda 4-5 hastamız yani her hafta 1-2 tane hastaya tekamül ediyor, karşımıza çıktı. Bunlar 4-5 yaş altında özellikle 1-2 yaş civarında, tabi çok meraklılar, etrafı fark etmeye çalışıyorlar. Vantilatörler de kolay ulaşacakları yerlerde, sürekli dönen bir şey oraya dokunayım, gibi bir his oluyor. Çocukların bu meraklarından dolayı sıklıkla karşımıza bu ara böyle bir yaralanma tarzı çıkıyor. Öncelikle çocukların ulaşamayacağı yerlere koymak lazım. Belli bir yaşın üzerindeki çocuklara bunun tehlikeli bir şey olduğu söylenebilir çocuklar, beklediğimizden daha iyi algılarlar, buraya hiç yaklaşılmayacağını, ona dokunmayacağını anlatmak, onları ikna etmek lazım. Peki böyle bir yaralanma oldu, bu karşımızı çıktı, ne yapıyoruz; öncelikle telaşa kapılmamak lazım, ebeveynler için çok zor bir şey biliyorum. Önce teması kesmek eğer çocuğun eli hala oradaysa vantilatörün fişini çekmek, oradan çıkmışsa da vantilatörden uzak tutmak lazım. Tamamen kopma olabiliyor, kopmamış olabiliyor, kısmen kopmak üzere olabiliyor. Tamamen kopmuşsa parça zaten amputat dediğimiz kopan parçanın taşınması usulüne uygun olarak bulunmalı, hafifçe temizlendikten kabaca suyla bile yıkadıktan sonra ilgili mümkün olan gazlı bez olabilir, temiz bir şeye sarıp sonra bir poşete alıp poşetin dışına buzlar koyup ayrı bir poşete tekrar almak ve bu şekilde parçayı taşımak lazım. Elini çocuğa çok fazla göstermeden, çocuğu uzak tutarak telaşı, endişeyi artırmadan biraz soğuk kanlı davranmaya çalışarak suyla yıkamak veya hiç yıkamadan da hemen orayı sarıp koruyarak bir an önce acil servise getirmek lazım. Endişe ve telaş çocuğu daha da ürkütecek, korkutacak şeylerden kaçınmak lazım” şeklinde konuştu.

“Yazın ortopedik açıdan da el cerrahisi açısından da ekstremite yaralanmalarını daha sık gözlemliyoruz”

Parmağını pervaneye kaptıran, ameliyat ettikleri 1 yaşındaki hastasının durumuna ilişkin konuşan Doç. Dr. Ayhan, “Kopmamıştı ama sadece alttan cilt tutuyordu, oraya bir mikro cerrahi işlemle damar onarımı yapıldı, kemik tespiti, tendon onarımı yapıyoruz. Parmak ucunda birçok doku var, kemik, tendon, sinir, damar, cilt, cilt altı dokusu var. Dolayısıyla her bir dokunun usulüne uygun bir şekilde onarılması lazım. Çocuklarda özellikle bu anlamda şansımız daha yüksek olabiliyor. Parçanın yaşaması eğer uygun müdahale yapılırsa mümkün olabiliyor. Her zaman yüzde yüz başarı diye bir şey de yok bu konularda çünkü yaralanmanın tipine göre de her zaman yapılamayabiliyor. Hastamızın parmağı sarılmıştı kabaca, çocuğu çok fazla canını acıtmadan pansumanına bakmak lazım, bir an önce de ameliyathaneye aldık. Mümkün mertebe en kısa zamanda ameliyata aldık. Ameliyat 2 saat civarında sürdü, ertesi gün taburcu ettik çünkü dolaşımını iyi gördük. Bu konuda bazen daha uzun yatırdığımız hastalar olabiliyor. 5 gün 1 hafta, 10 gün bu değişebiliyor. Kaza durumunda noktayı aşırı sıkarak diğer dokulara zarar verecek derecede değil ama baskılı bir şekilde üzerini kapatmak lazım. O bölgeyi sarıp kan kaybını azaltmak lazım. Motorlu taşıt kazaları da artıyor, hız da artabiliyor, çeşitli motosiklet kazaları sık geliyor, elektrikli scooter kullanımı da artıyor, onlarda da kazalar sık geliyor. Burada hava güzel diye açıkçası hız yapmamak lazım. Yazın kazaları ortopedik açıdan da el cerrahisi açısından da ekstremite yaralanmalarını daha sık gözlemlediğimizi söylemeliyiz” dedi.