Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli katkı sunacak olan Başiskele Yeniköy Termal Tesisi, hizmete açılmak için gün sayıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen tesisi yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, devam eden çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, Başiskele Yeniköy Termal Tesisi'nin yalnızca bir yapı değil, Başiskele'nin doğal ve kültürel kimliğini geleceğe taşıyan önemli bir yatırım olacağına dikkati çekti. Başkan Özlü, 'Yeşilin sükunetiyle mavinin ferahlığının buluştuğu yerde yükselen Başiskele Yeniköy Termal Tesisimiz; şifayı, huzuru ve zamanı yavaşlatan bir sakinliği aynı çatı altında toplayacak. Bu toprakların sahip olduğu doğal termal kaynakları, modern mimari ve insan odaklı bir anlayışla önemli bir sağlık tesisine dönüştürüyoruz. Tesisimiz, Başiskele'mizin doğal kimliğini de geleceğe taşıyan kıymetli bir eşik olacak. Hem hemşehrilerimize hem de yerli ve uluslararası misafirlerimize sağlıkla dinlenmenin yeni bir adresini sunacak' dedi.

Ayrıca Özlü, projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da teşekkür etti.

Yerin 930 metre derinliğinden çıkıyor

Toplam 3 bloktan oluşan ve 10 bin 621 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Başiskele Yeniköy Termal Tesisi'nde, yerin 930 metre derinliğinden çıkan ve 57 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulunuyor. Bu özelliğiyle tesis, yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Bölgesi genelinde de sağlık turizmi açısından cazip bir merkez olmaya hazırlanıyor.

Geleneksel mimariyle modern çizgilerin bir araya getirildiği tesiste; termal havuzlar, hamamlar, saunalar, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları ile düğün salonu yer alıyor. Asma tavan, mermer döşeme, bina geneli boyama, çevre düzenlemesi, termal havuz seramikleri ile mekanik ve elektrik imalatlarının büyük ölçüde tamamlandığı tesiste son rötuşlar yapılıyor.