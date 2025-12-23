Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşlara yönelik sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha ekledi. Bugün açılışı yapılan Kafe K, sıcak-soğuk içecekler, tatlılar ve sandviç çeşitleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılışa, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve vatandaşlar katıldı.Uygun fiyatlı menüsüyle dikkat çeken Kafe K, hem belediye personeline hem de Küçükçekmecelilere keyifli bir mola alanı sunuyor. Kafe K'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, hem çay ve kahve içti hem de lezzetli köfte ve tatlıları deneyimledi.

Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Temel amacımız sosyal belediyecilik. Bu ana başlık altında bütün bu tesislerimizi vatandaşa hizmet amacıyla yapıyoruz. Sosyal belediyecilik demek insanların günlük yaşantılarına dokunabilmek, onlara katkı sunabilmek, dar gelirlileri de diğerleriyle eşitleme mantığı içerisinde her türlü fırsatlardan istifade ettirebilmektir. Bugün de hem bir kafe, Kafe K dediğimiz, hem de bir köfteci dediğimiz bir tesisin açılışını yaptık. Şöyle diyebilirim, 7 yıl içerisinde sosyal belediyecilik adı altında 11 tane tesisimiz var. Bunların 6 tanesi Emekli Kafe adı altında yaptığımız yerlerdir. Bu bir tık daha yukarıda olan Kafe K. Bunun ikincisini açtık. İnşallah çok yakında İnönü Mahallesi'nde üçüncüsünü açacağız. Amacımız insanların sosyalleşmesi, insanların bir araya gelebilmesi ve kendi ekonomik bütçesini zorlamadan buralara gelebilmesidir. Örneğin gençler gelip buraya bir arkadaşıyla oturabilmesi, ona kahve ikram edebilmesi ya da yukarıda bir yemek yiyebilmesi. Bunların tamamı normal piyasa fiyatlarının üçte biri kadardır' dedi.

Kar amacıyla yapılmış bir yer değil'

Kafe K'nın fiyatları hakkında konuşan Çebi, 'Burası kar amacıyla yapılmış bir yer değil, tamamen sosyal hizmet maksadıyla yaptığımız yerlerdir. Bu konuda Küçükçekmece'de, belki iddia ediyorum, Türkiye'nin tamamına örnek teşkil edecek kadar sosyal belediyecilik adı altında yapmış olduğumuz hizmetlerden sadece bir tanesinin bugün açılışını yaptık. Bunun yanı sıra öğrencilerimizle ilgili bol miktarda kütüphanelerimiz var. Kadınlarla ilgili tesislerimiz var, Anne Taksi gibi, psikolojik danışmanlık merkezleri gibi yerlerimiz var. Daha dar gelirli ailelerin ya da onların oturduğu mahallelerde halk marketlerimiz var. Onun dışında taziye evlerimiz var. Amacımız, toplumun vergisini ödediği belediyenin, kendisine ödenen vergileri hizmet olarak geri iade etmesidir. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Burayı da açtığımız için çok mutluyum. Hemen yanı başımızda başka bir tesis daha var ama bu tesiste değişik bir konseptte yapmış olduğumuz bir tesis.Küçükçekmece'mize hayırlı olsun. Burada sadece kafe değil, üst katında öğlen yemeği, öğleden sonra verilebilecek ana menü olarak köfte var. Bunun yanı sıra sabahları kahvaltı da verilecek. Özellikle hafta sonları ya da sabahları insanlar aileleriyle birlikte daha ucuza, ekonomik durumlarını zorlamadan gelip kahvaltı yapabilmeleri, evlerinden çıkabilmeleri ve sosyalleşmeleri açısından bir hizmettir. Bütün Küçükçekmece'ye hayırlı olsun' şeklinde konuştu.