CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda devletin milli piyango uygulamalarını eleştiren Özel’in sözleri, tartışmalara yol açtı.

"ANADOLU İRFANI YILBAŞI BİLETİNİ KUMAR SAYMAZ"

Kumarın devlet tekelinde olması gerektiğini söyleyen Özel, "Anadolu irfanında yılbaşında alınan biletin kumardan sayılması yoktur. Kimse kimseyi kandırmasın." dedi.

"BUNU KUMARDAN SAYDILAR"

AK Parti'nin geçmişte kumar oynatıldığına dair eleştirilerine yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

Şimdi girin bakalım, girin bakalım sitesine. Geçmişte devlete kumar oynatıyor diyordu. Ney? Milli Piyango bileti; 13+1, 13 maçı tutturacaksın, üçünden birini tutturacaksın. Spor Toto; bilemedin 6/49, 'Anneanne söyle bir rakam' deyip buraya... Bunu kumardan saydılar. Şimdi verdikleri şirket 50 milyar lira vergi almışlar, 15 kat kârını artırmış. Girin bir bakın, 150 çeşit oyun. Devlet eliyle yapılmayanı, özelleştirerek verdikleri grup kol çektiriyor