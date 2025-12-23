Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık suç organizasyonlarının deşifresine yönelik Bilecik il merkezi ve Bozüyük ilçesinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda 54 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 40 bin adet bandrolsüz makaron ile 80 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.