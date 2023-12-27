Buradaki en önemli mesele, aşağıda önerdiğimiz faaliyetlerden birini (veya ikisini, beşini veya hepsini) denemek ve daha iyi bir “siz” olmanıza yardımcı olup olmadıklarını görmeniz. Bu, özgüveninizi artırmak, stresi azaltmak ve daha sağlıklı bir birey olmak için size yardımcı olacak.

Bir Sabah Rutini Geliştirin

Üretken bir gün geçirmenin anahtarı, sabahları ve günün geriye kalanında neler yapacağınızı belirten bir rutin uyarlamaktır. Plan yapmak biraz sıkıcı ve zaman alıyor gibi gelebilir, evet. Ancak işe yaramasının nedeni, önceden programınızı belirlemiş olduğunuz için “karar verme” sorunu yaşamayacak olmanız.

Tutarlı Bir Uyku Rutini Oluşturun

Mutlu ve sağlıklı bir gün geçirmek için, öncelikle bir uyku rutini belirlemelisiniz. 7 ila 8 saatlik rutin bir uyku, hem sağlıklı ve dinç uyanmanıza; hem de enerjik bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Kilit noktalardan biri de, uykudan yaklaşık yarım saat önce tüm elektronik cihazlarla olan bağlantınızı kesmeniz, uyumadan hemen önce 15 ila 20 sayfa kitap okumak hiç de fena bir seçenek olmayacaktır.

Yatak odanızın dağınık olmaması ve mümkün olduğunca düzenli olmasının önemini de es geçmeyelim.

Öğle (Veya Akşam) Yemeklerinizi Kendiniz Hazırlayın

Yemeklerinizi her gün bizzat kendiniz hazırlamak sadece sağlığınız üzerinde kontrol sahibi olmanızı garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda daha ucuzdur ve bir şeyler pişirme becerinizi geliştirmenin oldukça verimli bir yoludur.

Yeni ve pratik tarifler öğrenmenin zamanla ruh halinize iyi geldiğini fark edeceksiniz.

Bir TED Konuşması İzleyin

TED Sohbetleri mini bir ders gibidir. Kendilerinden bir şeyler anlatan insanların size ilham vermesine izin verin. Bir diğer artısı da, sadece 20 dakika olmasıdır. Sabahları işe gitmeden önce hazırlanırken veya öğle molasında verimli bir aktivite yapmış olmak gibisi var mı?

Podcast’ler Dinleyin

Benzer şekilde, podcast’ler de hareket halindeyken bilgi edinebileceğiniz kaynaklardan biridir. Yalnızca bilgi edinmek değil, günden güne popüler hale gelen podcast dizileri de işe giderken veya dönerken size yepyeni bir kapı açacaktır.

Kendinizi Tanıyın ve Şımartın

Hayatınızı iyileştirmenin, güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlemenin bir diğer yolu da kendiniz hakkında düşünmek ve kendinizi tanımaktır. Çeşitli kişilik testleri çözerek de aklınızdaki soru işaretlerini bir nebze ortadan kaldırabilirsiniz.

Kendinize rahatlatıcı bir masaj veya manikür uygulamalı ne kadar zaman oldu? Belki de bunu yapmanın zamanı gelmiştir. Gitmek istediğin bir film veya tiyatro? Ya da harika bir yeni öğle yemeği mekanı? Hayatınıza renk katmak ve kaliteli bir yaşam için bazı değişiklikler yapmanın zamanı gelmiş olmalı!

Hedeflerinizi Gözden Geçirin

Örneğin her yıl, “Bu yıl şunları yapacağım” gibi kararlar verirsiniz veya kendiniz için aylık hedefler koyarsınız (ister kağıt üzerinde ister zihninizin arkasında). Bu hedefleri yerine getirmek için bir şeyler yapıyor musun? Peki, belirlediğin hedefler arasında gereksiz olanlar veya çoktan başardıkların var mı? Hepsini başarabileceğinize güveniyor musunuz?

İşte, tam da şimdi bunun bir öz kontrolünü sağlamanın zamanı. Belirlemiş olduğunuz hedefleri gözden geçirin ve gerçekleştirdiklerinizi bir “tik” atarak ortadan kaldırın. Gerçekleştirmek istedikleriniz ve yeni belirlediğiniz hedefler varsa onları da eklemeyi unutmayın!

Eski Bir Arkadaşla veya Farklı Departmandaki Arkadaşlarınızla Görüşün

Bir arkadaşınızı göreli ya da konuşalı uzun zaman olduysa, onlara ulaşın ve halini hatırını sorun. Hatta belki eski moda bir yolu da deneyebilirsiniz, bir mektup göndermek hiç de fena bir fikir olmayabilir.

Veya çalıştığınız ofisteki başka bir departmandaki bir meslektaşınızla veya geçen hafta aranıza yeni katılan (ve tanışma şansı bulamadığınız) arkadaşınızla birlikte bir öğle yemeği yemeyi düşünebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla, özellikle de yeni iş arkadaşlarınızla bu bağı kurmak hem sosyalliğinize, hem de günlük yaşamınıza olumlu etkide bulunacaktır.

Dolabınızı ve Odalarınızı Temiz Tutun

“Dolap” ile birlikte aynı zamanda masanız, ofisiniz, yatak odanız ve tüm odalarınızı baz alabilirsiniz. Yapılan araştırmalar, temizlik yapmanın bir meditasyon etkisi yarattığına ve stresi önlediğine işaret ediyor. Öyleyse, çalışma alanınızı ve odalarınızı yeniden düzenleyerek ve pozitif farkındalık pratiği yaparak bir taşla iki kuş öldürün!

Dışarı Çıkın

“Spor salonuna git” veya “koşuya git” demediğimize dikkat edin. Çünkü evet, egzersiz yapmak harikadır, ancak biz dahil çoğu insan için söylemesi “yapmasından” daha kolay.

O halde, sizin için başka bir seçeneğimiz var; dışarı çıkın. Sokaklarda, parklarda yürüyün. Bir bankta oturup kitap okuyun, bisiklet sürerek biraz yağ yakın. Hepsinden önemlisi, dışarıda olmak sizin için pek çok yönden iyidir. Yaratıcılığı geliştirir ve bizi daha mutlu eder Ek olarak daha fazla egzersiz yapmak istemenizi sağlayabilir (bunu bilim söylüyor!).