Söz konusu operasyonlar; Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının katkısıyla Sivas ve Hatay’ın yanı sıra Adana, Antalya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne’de gerçekleştirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda, sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçirip bu verileri 36 farklı paravan şirket aracılığıyla kripto para hesaplarına aktardıkları tespit edilen 45 şüpheli yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda ise, piyasa değerinin altında araç satışı yapacaklarını vadederek vatandaşlardan ödeme alıp, teslim zamanı geldiğinde ise dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Dev mal varlığına el Konuldu

MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 1 milyar TL’lik 693 banka hesabı ve 41 kripto varlık ile birlikte, toplam değeri 1 milyar 500 milyon TL olan 10 iş yeri, 164 arsa/tarla, 41 gayrimenkul, 27 araç ve 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan jandarma personelini, savcılıkları ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." dedi.