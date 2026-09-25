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Ankara merkezli 16 ilde toplam 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle ikinci dalga operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

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