Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yurt dışındaki 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Siyasal veya Askerî Casusluk” soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve veri güvenliği ihlallerine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Erdoğan ve bazı bakanların bilgileri sorgulandı

Yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirildiği belirlendi.

Sistemde bazı verilerin sonradan silinmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşılırken, yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerini denetlemeye yarayan kayıtların tutulmadığı tespit edildi.

MASAK’ın dijital altyapısında FETÖ bağlantısı iddiası

Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesinde görev alan bazı kişi ve şirketlerin FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğuna ilişkin bulgular elde edildi.

EMİS yazılımını geliştiren AGMLAB A.Ş. ile MRD A.Ş. ve daha önce kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirtildi.

İki şirkete el konuldu, üç eski başkan ifade verecek

İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında dönemin MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 5’i gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konularak TMSF kayyım olarak atandı. İlgili dönemlerde görev yapan üç eski MASAK başkanının da ifadelerine başvurulacağı açıklandı.