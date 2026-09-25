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Gökyüzünü kaplayan leylekler, zaman zaman daireler çizerek süzülürken, bu anlar görenlere adeta görsel şölen yaşattı. Sonbaharla birlikte güneye doğru hareket eden leyleklerin, göç sırasında hava akımlarından yararlanarak uzun mesafeleri enerji tasarrufuyla kat ettikleri biliniyor. Nilüfer'in Ayvaköy mevkiinde görüntülenen leylek sürüsü, gökyüzünde oluşturduğu görüntüyle dikkat çekti.

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte sıcak bölgelere doğru göç etmeye başlayan leylekler, Bursa semalarında da görülmeye başladı. Ayvaköy mevkiinden geçen çok sayıda leylek, gökyüzünde toplu halde süzülürken ortaya renkli görüntüler çıktı. Göç güzergahında ilerleyen leylek sürüsü, bölgedeki vatandaşların da dikkatini çekti.

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