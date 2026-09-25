Basın toplantısına Yeni Parti İnegöl Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Çiçek ve Burhan Serbest ile parti üyeleri katıldı.

“Ülke iyi yönetilmiyor”

Konuşmasına basın mensuplarını ve vatandaşları selamlayarak başlayan Yaşar Yılmaz, Türkiye’nin mevcut yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Yılmaz, eğitim, yargı, ekonomi, tarım ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda sorun yaşandığını savundu. Yılmaz, “Ülkemiz iyi yönetilmiyor. Ülke savruluyor. Diplomasızlar ve liyakat sahibi olmayanlar iktidarı ele geçirdi. Liyakatsizlik devlet kurumlarında kokuşmayı ve çürümeyi beraberinde getirdi” ifadelerini kullandı.

Ekonomik sorunlara da değinen Yılmaz, enflasyonun düşürülemediğini, halkın ekonomik açıdan zorlandığını ve sanayide iflasların arttığını öne sürdü. Tarımda üretimin düştüğünü ve vatandaşların hastanelerden randevu almakta sorun yaşadığını belirten Yılmaz, “Adam kayırmacılık ayyuka çıktı” dedi.

“Yeni Parti halkın partisidir”

Konuşmasında Yeni Parti’nin kuruluş sürecine de değinen Yılmaz, partinin isminin halk tarafından belirlendiğini ve finansmanının da vatandaşların desteğiyle sağlandığını ifade etti. Yılmaz, “Partimizin adını halkımız koydu. Adı YENİ PARTİ oldu. Yeni partinin finansmanını halkımız sağladı. Yeni Parti halkın partisidir” dedi.

“İnegöl’de var gücümüzle çalışacağız”

Yeni Parti’nin İnegöl’de iktidar olması amacıyla çalışacaklarını belirten Yılmaz, ilçe kongrelerinin devam ettiğini ve arkadaşlarının önerisiyle ilçe başkanlığına aday olduğunu söyledi. Kişisel bir siyasi beklentisinin olmadığını ifade eden Yılmaz, “Kişisel hiçbir ikbal peşinde değilim. Partimin iktidarı için var gücümle çalışacağım” diye konuştu.

“Bilgi, birikim ve tecrübem var”

Emekli Milli Eğitim Müfettişi olduğunu belirten Yaşar Yılmaz, siyasi çalışmalarına tecrübesiyle katkı sunmak istediğini dile getirdi. Yılmaz, “Emekli Milli Eğitim Müfettişiyim. Bilgi, birikim, tecrübem vardır. Yeni Parti’ye tecrübeli birinin gelmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde kendi mücadelesini toplumun farklı kesimlerinin sorunlarıyla ilişkilendiren Yılmaz; üreticilerin, emeklilerin, gençlerin, işsizlerin, kadınların, atanamayan öğretmenlerin, şehit yakınlarının ve gazilerin sorunlarına dikkat çekti.

Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Benim davam, sizlerin davasıdır. İnegöl’ümüzün davasıdır. Ulusumun, Milletimin davasıdır. Benim davam, Ülkemin bağımsızlığını, cumhuriyet değerlerini korumak, demokrasiyi geliştirmektir. Benim davam, hak, hukuk, adalet ve kıyıma uğrayanların davasıdır. Selam olsun halkıma.”