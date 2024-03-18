Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumuna dair güncel tahminlerinde 10 ile sarı kodlu uyarı verirken, 8 kent için kar alarmı verdi.

Bugün Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, İç Anadolu'nun bazı bölgeleri, Karadeniz Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kar ve sağanak yağışların kendini göstereceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak illeri için sarı kodlu uyarı verildi. Durum şu şekilde:

Batman'da kuvvetli yağışlar ve bazı kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Bitlis'te yoğun kar yağışı bekleniyor.

Diyarbakır'da kuvvetli yağışlar ve bazı kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

Hakkari'de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Mardin'de kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Muş'ta yoğun kar yağışı bekleniyor.

Siirt'te kuvvetli yağışlar ve bazı kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'da kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Şırnak'ta kuvvetli yağışlar ve bazı kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Van'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yoğun yağışların özellikle ülkenin güneydoğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ayrıca, bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı yaşanabileceği tahmin ediliyor.