CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin imzasıyla yapılan açıklamada, saat 09.05’te tüm okullarda öğrencilerin çağrılması, saygı duruşunun gerçekleştirilmesi ve ardından öğrencilerin evlerine gönderilmesi talep edildi.

“BU BİR TÖREN DEĞİL, CUMHURİYET’E SAYGI DURUŞUDUR”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin: “Bu talep, sadece bir tören çağrısı değil; Atatürk’e, Cumhuriyet’e ve milli değerlere saygının gereğidir. Eğer bu uygulama gerçekleştirilmezse, 10 Kasım’ın kasıtlı biçimde tatil edildiğini kamuoyuna açıkça duyurmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN