Esenyurt Belediyesi, ilçedeki engelli bireylere yönelik ücretsiz E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) eğitimi başlattı. Eğitim, engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmayı ve onların toplumsal hayatta daha fazla yer edinmelerini sağlamayı hedefliyor.

Belediyenin Sürekli Eğitim Merkezi’nde haftanın iki günü verilen eğitimlerde, kursiyerlere sınavlarda çıkacak genel yetenek ve genel kültür konularıyla ilgili gerekli bilgiler veriliyor. Bu eğitim, engelli bireylerin kamu sektöründe görev alabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

"Amacımız, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak"

Eğitimlerle alakalı bilgi veren Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, "Esenyurt Belediyesi olarak her yıl binlerce öğrencimize eğitim veriyoruz. Amacımız, gençlerimizin akademik başarılarına katkı sağlamak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Dezavantajlı gruplara her zaman öncelik veriyor, E-KPSS kurslarımızda herkesin eşit eğitim alma imkanına ulaşmasını sağlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine inanan bir kurum olarak, her yaş ve her kesimden bireye öğrenme imkanı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Kurs kayıtları devam ederken, vatandaşlar belediyenin Sürekli Eğitim Merkezi’ne bizzat başvuruda bulunarak bu hizmetten faydalanabilir. Kursla ilgili detaylı bilgiye ise 444 04 11 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilir.