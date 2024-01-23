Bünyesinde 20 İlçe ve yüzlerce belde bulunduran Balıkesir ilimiz, Marmara bölgesinde yer almaktadır ve sanayi oldukça gelişmiştir. Sanayinin oldukça gelişmesinden dolayı da, iş alternatifleri ve olanakları çeşitlenmiş ve aynı zamanda da artmıştır.

Balıkesir’ genel olarak bakıldığında, Marmara geçiş ikliminin baskın görüldüğü, çözümlenmektedir. 14,272 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan Balıkesir, bir çok kişinin beyin göçü yaptığı illerimiz arasında yer almaktadır.

Çok az yerli nüfus bulundurduğunun altını çizebiliriz. Balıkesir’in tarihçesi, Bizans ve Selçuklu dönemlerine kadar uzanmaktadır.

Balıkesir Merkez Plaka Harf Grupları:10 AC 001 – 10 AZ 99910 D 0001 – 10 D 999910 DA 001 – 10 DZ 99910 EA 001 – 10 EZ 99910 F 0001 – 10 F 999910 FA 001 – 10 FZ 99910 HA 001 – 10 HZ 99910 J 00001 – 10 J 1000010 M 00001 – 10 M 1000010 MA 001 – 10 MZ 99910 S 00001 – 10 S 1000010 T 0001 – 10 T 200010 U 0001 – 10 U 999910 V 0001 – 10 V 999910 Z 0001 – 10 Z 9999

Erdek Plaka Grupları:10 E 0001 – 10 E 999910 J 31001 – 10 J 3300010 J 43001 – 10 J 4400010 M 31001 – 10 M 3300010 S 31001 – 10 S 3300010 T 7101 – 10 T 7650

Havran Plaka Grupları:10 H 0001 – 10 H 999910 J 35001 – 10 J 3600010 M 35001 – 10 M 3600010 S 35001 – 10 S 3600010 T 7901 – 10 T 8150

Edremit Plaka Grupları:10 J 15001 – 10 J 2000010 KA 001 – 10 KZ 99910 LA 001 – 10 LZ 99910 M 15001 – 10 M 2000010 N 0001 – 10 N 999910 S 15001 – 10 S 2000010 T 3001 – 10 T 3900

Bandırma Plaka Grupları:10 AAB 01 – 10 AAZ 9910 J 10001 – 10 J 1500010 M 10001 – 10 M 1500010 NA 001 – 10 NZ 99910 PA 001 – 10 PZ 99910 S 10001 – 10 S 1500010 T 2001 – 10 T 3000

Susurluk Plaka Grupları:10 J 23001 – 10 J 2600010 M 23001 – 10 M 2600010 S 23001 – 10 S 2600010 SA 001 – 10 SZ 99910 T 4751 – 10 T 5600

Burhaniye Plaka Grupları:10 J 26001 – 10 J 2800010 J 44001 – 10 J 4500010 M 26001 – 10 M 2800010 RA 001 – 10 RZ 99910 S 26001 – 10 S 2800010 T 5601 – 10 T 6400

Gönen Plaka Grupları:10 CAA 01 – 10 CZZ 9910 J 28001 – 10 J 3099910 M 28001 – 10 M 3010 S 28001 – 10 S 3099910 T 6401 – 10 T 710010 TA 001 – 10 TZ 999

Bigadiç Plaka Grupları:10 J 33001 – 10 J 3500010 M 33001 – 10 M 3500010 S 33001 – 10 S 3500010 T 7651 – 10 T 790010 UA 001 – 10 UZ 99910 Y 0001 – 10 Y 9999

İvrindi Plaka Grupları:10 J 37001 – 10 J 3800010 P 0001 – 10 P 999910 S 37001 – 10 S 3800010 T 8401 – 10 T 8650

Kepsut Plaka Grupları:10 J 39001 – 10 J 4000010 M 39001 – 10 M 4000010 R 0001 – 10 R 999910 S 39001 – 10 S 4000010 T 8901 – 10 T 9150

Sındırgı Plaka Grupları:10 J 40001 – 10 J 4100010 M 40001 – 10 M 4100010 S 40001 – 10 S 4100010 T 9151 – 10 T 940010 ZA 001 – 10 ZZ 999

Savaştepe Plaka Grupları:10 J 41001 – 10 J 4200010 L 0001 – 10 L 999910 M 41001 – 10 M 4200010 S 41001 – 10 S 4200010 T 9401 – 10 T 9600

Manyas Plaka Grupları:10 J 36001 – 10 J 3700010 K 0001 – 10 K 999910 M 36001 – 10 M 3700010 S 36001 – 10 S 3700010 T 8151 – 10 T 8400

Ayvalık Plaka Grupları:10 BAA 01 – 10 BZZ 9910 J 20001 – 10 J 2300010 M 20001 – 10 M 2300010 S 20001 – 10 S 2300010 T 3901 – 10 T 4750

Dursunbey Plaka Grupları:10 J 38001 – 10 J 3900010 M 38001 – 10 M 3900010 S 38001 – 10 S 3900010 VA 001 – 10 VZ 99910 T 8651 – 10 T 8900

Balya Plaka Grupları:10 B 0001 – 10 B 999910 J 42001 – 10 J 4300010 M 42001 – 10 M 4300010 S 42001 – 10 S 4300010 T 9601 – 10 T 9850