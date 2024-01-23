Bünyesinde 20 İlçe ve yüzlerce belde bulunduran Balıkesir ilimiz, Marmara bölgesinde yer almaktadır ve sanayi oldukça gelişmiştir. Sanayinin oldukça gelişmesinden dolayı da, iş alternatifleri ve olanakları çeşitlenmiş ve aynı zamanda da artmıştır.
Balıkesir’ genel olarak bakıldığında, Marmara geçiş ikliminin baskın görüldüğü, çözümlenmektedir. 14,272 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan Balıkesir, bir çok kişinin beyin göçü yaptığı illerimiz arasında yer almaktadır.
Çok az yerli nüfus bulundurduğunun altını çizebiliriz. Balıkesir’in tarihçesi, Bizans ve Selçuklu dönemlerine kadar uzanmaktadır.
Balıkesir Merkez Plaka Harf Grupları:10 AC 001 – 10 AZ 99910 D 0001 – 10 D 999910 DA 001 – 10 DZ 99910 EA 001 – 10 EZ 99910 F 0001 – 10 F 999910 FA 001 – 10 FZ 99910 HA 001 – 10 HZ 99910 J 00001 – 10 J 1000010 M 00001 – 10 M 1000010 MA 001 – 10 MZ 99910 S 00001 – 10 S 1000010 T 0001 – 10 T 200010 U 0001 – 10 U 999910 V 0001 – 10 V 999910 Z 0001 – 10 Z 9999
Erdek Plaka Grupları:10 E 0001 – 10 E 999910 J 31001 – 10 J 3300010 J 43001 – 10 J 4400010 M 31001 – 10 M 3300010 S 31001 – 10 S 3300010 T 7101 – 10 T 7650
Havran Plaka Grupları:10 H 0001 – 10 H 999910 J 35001 – 10 J 3600010 M 35001 – 10 M 3600010 S 35001 – 10 S 3600010 T 7901 – 10 T 8150
Edremit Plaka Grupları:10 J 15001 – 10 J 2000010 KA 001 – 10 KZ 99910 LA 001 – 10 LZ 99910 M 15001 – 10 M 2000010 N 0001 – 10 N 999910 S 15001 – 10 S 2000010 T 3001 – 10 T 3900
Bandırma Plaka Grupları:10 AAB 01 – 10 AAZ 9910 J 10001 – 10 J 1500010 M 10001 – 10 M 1500010 NA 001 – 10 NZ 99910 PA 001 – 10 PZ 99910 S 10001 – 10 S 1500010 T 2001 – 10 T 3000
Susurluk Plaka Grupları:10 J 23001 – 10 J 2600010 M 23001 – 10 M 2600010 S 23001 – 10 S 2600010 SA 001 – 10 SZ 99910 T 4751 – 10 T 5600
Burhaniye Plaka Grupları:10 J 26001 – 10 J 2800010 J 44001 – 10 J 4500010 M 26001 – 10 M 2800010 RA 001 – 10 RZ 99910 S 26001 – 10 S 2800010 T 5601 – 10 T 6400
Gönen Plaka Grupları:10 CAA 01 – 10 CZZ 9910 J 28001 – 10 J 3099910 M 28001 – 10 M 3010 S 28001 – 10 S 3099910 T 6401 – 10 T 710010 TA 001 – 10 TZ 999
Bigadiç Plaka Grupları:10 J 33001 – 10 J 3500010 M 33001 – 10 M 3500010 S 33001 – 10 S 3500010 T 7651 – 10 T 790010 UA 001 – 10 UZ 99910 Y 0001 – 10 Y 9999
İvrindi Plaka Grupları:10 J 37001 – 10 J 3800010 P 0001 – 10 P 999910 S 37001 – 10 S 3800010 T 8401 – 10 T 8650
Kepsut Plaka Grupları:10 J 39001 – 10 J 4000010 M 39001 – 10 M 4000010 R 0001 – 10 R 999910 S 39001 – 10 S 4000010 T 8901 – 10 T 9150
Sındırgı Plaka Grupları:10 J 40001 – 10 J 4100010 M 40001 – 10 M 4100010 S 40001 – 10 S 4100010 T 9151 – 10 T 940010 ZA 001 – 10 ZZ 999
Savaştepe Plaka Grupları:10 J 41001 – 10 J 4200010 L 0001 – 10 L 999910 M 41001 – 10 M 4200010 S 41001 – 10 S 4200010 T 9401 – 10 T 9600
Manyas Plaka Grupları:10 J 36001 – 10 J 3700010 K 0001 – 10 K 999910 M 36001 – 10 M 3700010 S 36001 – 10 S 3700010 T 8151 – 10 T 8400
Ayvalık Plaka Grupları:10 BAA 01 – 10 BZZ 9910 J 20001 – 10 J 2300010 M 20001 – 10 M 2300010 S 20001 – 10 S 2300010 T 3901 – 10 T 4750
Dursunbey Plaka Grupları:10 J 38001 – 10 J 3900010 M 38001 – 10 M 3900010 S 38001 – 10 S 3900010 VA 001 – 10 VZ 99910 T 8651 – 10 T 8900
Balya Plaka Grupları:10 B 0001 – 10 B 999910 J 42001 – 10 J 4300010 M 42001 – 10 M 4300010 S 42001 – 10 S 4300010 T 9601 – 10 T 9850