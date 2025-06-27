Telefonun değeri yaklaşık 100 bin lira olarak belirtildi.

Zanlı, 19 yaşındaki S.K., daha önce de benzer suçlardan 6 ayrı kaydı bulunan bir isimdi. Olay anında devriye görevinde olan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, hırsızın kaçtığını fark etti ve hemen peşine düştü. Kentin yoğun caddelerinde yaşanan kovalamaca nefesleri kesti. Yaklaşık 1 kilometrelik takip sonunda, şüpheli çaldığı telefonla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının kaçışı ve polislerin onu takibi saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan S.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.