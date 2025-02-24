2023 yılında yaklaşık 89 bin, 2024’te ise 100 bine yakın sahte sigortalı tespit edildi. Özellikle "naylon şirketler" aracılığıyla yapılan prim ödemelerine odaklanan SGK, usulsüz işlemleri belirleyerek gerekli yasal işlemleri başlatıyor.

Haksız yere emekli olan kişilerin emekliliği iptal edilirken, alınan maaşlar yasal faiziyle birlikte geri talep ediliyor. Şüpheli işlemlerle ilgili vatandaşlara tebligat gönderilerek ifadeye çağrılıyor. Vatandaşların, bildirimi aldıktan sonra üç iş günü içinde SGK'ya giderek ifade vermesi gerekiyor.

Sahte Sigorta Nedir?

Bir kişinin, fiilen çalışmadığı bir iş yerinden sigortalı olarak bildirilmesi sahte sigortalılık olarak kabul ediliyor. Bu durum, özellikle emeklilik hakkı kazanmak veya geçici iş göremezlik ödeneği almak isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor.

Emeklilik İptal Edilir Mi?

SGK, yapılan incelemelerde sahte sigorta kaydıyla emekli olmuş kişilerin emekliliğini iptal ediyor. Özellikle, herhangi bir fiili çalışma olmadan sigorta primi yatırılan kişiler bu riskle karşı karşıya kalıyor. Usulsüz işlemlerin tespiti halinde, emeklilik iptal edilerek alınan maaşların faiziyle birlikte geri ödenmesi talep ediliyor.

Vatandaşlar Ne Yapmalı?

SGK tarafından emekliliği iptal edilen kişilerin, öncelikle kuruma başvurarak detaylı bilgi alması gerekiyor. Eğer hata olduğu düşünülüyorsa, itiraz süreci başlatılabilir. Tebliğ edilen borçlara karşı yedi gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

SGK’nın Yaptırımları Neler?

SGK, sahte sigortalılık ve hileli emeklilik işlemlerine karşı ağır yaptırımlar uyguluyor:

Haksız yere alınan maaşlar faiziyle geri isteniyor.

İş yeri sahipleri ve sahte sigortalılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor.

Usulsüz işlemler tespit edilirse geriye dönük incelemeler yapılıyor ve yersiz ödemeler tahsil ediliyor.