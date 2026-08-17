2026 yılının ilk altı ayında gelirlerini reel bazda 3,67 milyar TL'ye, FAVÖK'ünü 2,77 milyar TL'ye taşıdı ve FAVÖK marjı yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti. Ana ortaklık payına düşen net kârı 1,34 milyar TL olarak gerçekleşirken, net kâr marjını ise yüzde 37 seviyesinde korudu. Tekrarlayan gelirler, uluslararası operasyonlar, yapay zekâ odaklı ürün yatırımları ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla yaptığı yatırımların değer artışları ilk yarı performansını destekleyen ana unsurlar oldu.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Zenia markasıyla yılın ilk yarısında uluslararası operasyonlarını genişletmeyi sürdürdü. Yazılımları 11 ülkede yaklaşık 4 bin restoranda kullanılırken, Sahra Altı Afrika operasyonları 6 ülkede 500'ün üzerinde restorana ulaştı. ATP Tradesoft, üç (3) yeni kurumu portföyüne katarak pazar payını büyütmeyi sürdürürdü. ATP Digital ise kurumsal yeni yapay zekâ platformu ATP AiX ile kurumsal yapıların dijital dönüşümüne ivme kazandırırken, abonelik ve kullanım bazlı iş modelleriyle tekrarlayan gelirlerini artırma yönünde ilerliyor. ATP GreenX ise sertifika ve karbon hesaplama satışlarına ivme kazandırmayı başardı.

Şirketin bağlı ortaklığı ATP Capital'in portföy şirketleri, finansal sonuçlara katkı sağlarken şirketin teknoloji, ürün ve pazar ekosisteminin genişlemesini de destekleyecek potansiyeli barındırıyor. Şirketin teknoloji yetkinliği, müşteri ağı ve uluslararası pazar erişimi portföy şirketlerinin ölçeklenmesine katkı sağlarken, portföy şirketleri de ATP'ye yeni teknolojiler, müşteri segmentleri ve iş modelleri kazandırıyor.

ATP CEO'su Ümit Cinali, sonuçları şöyle değerlendirdi: 'Yılın ilk yarısında planlarımız doğrultusunda bir performans sergiledik. Makroekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir iş modelimizin gücü ile faaliyet alanlarımızda FAVÖK'ü reel bazda yüzde 6,7 artırdık. Yapay zekâ destekli verimlilik kazanımlarımız ve genişleyen tekrarlayan gelir modelimiz, enflasyonun beklentilerin üzerinde seyrettiği ve Türk lirasının değerini koruduğu bir ortamda kârlılığımızı desteklemeyi sürdürdü. ATP Zenia öncülüğünde uluslararası büyümemiz sürerken, ATP Capital yatırımlarımızla geleceğe dönük değer üretmeye devam ediyoruz. Borçsuz bilançomuz ve güçlü sermaye yapımız, planımızı yılın kalanında da kararlılıkla uygulamamız için sağlam bir zemin sunuyor.'

Şirket, ilk yarı sonu itibarıyla borçsuz bilanço yapısını ve güçlü sermaye yapısını korudu. Şirket, yıl başında paylaştığı 2026 beklentilerini teyit ederek; ölçeklenen platformları, yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışları ve uluslararası operasyonların katkısıyla yılın ikinci yarısının daha güçlü geçmesini beklediğini vurguladı.