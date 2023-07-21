KO-MEK’te ulaşılan anlamlı rakam, Cumhuriyetin kuruluş felsefesi içinde yer alan eğitimde eşitlik ilkesini taçlandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetişkin eğitiminde Halk Üniversitesi markasını elde eden KO-MEK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına son derece gurur verici bir başarıyla girdi.

KO-MEK, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında 100 bin kursiyere ulaştı. Söz konusu başarı, Cumhuriyetin kuruluş felsefesi içinde yer alan “eğitimde eşitlik” ilkesini taçlandırdı.

Türkiye, Cumhuriyeti 29 Ekim 2023 Pazar günü kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. Bu büyük ve anlamlı güne yaklaşılırken, Kocaeli’nin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan KO-MEK’ten onur verici bir haber geldi. Halk Üniversitesi KO-MEK, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin kursiyere ulaşmanın haklı gururunu elde etti.

KO-MEK kurulduğu ilk günden itibaren kentte yaşayan her görüşten ve her yaştan vatandaşa yaygın eğitim hizmeti verdi. Halen 12 ilçede ve 44 kurs merkezinde eğitim vermeye devam eden KO-MEK, 375 branşıyla meslek ve sanat eğitiminin öncüsü oldu. Bu kurslarda eğitim alan vatandaşlar, kaliteli eğitim sonucunda hayatlarını değiştirme imkanı buldu. KOSGEB destekli kurslara katılanlar, aldıkları KO-MEK eğitimi sayesinde kendi iş yerlerini kurdu.

ALINTERİ-İŞ-EMEK, “USTASI” KO-MEK

KO-MEK bu kapsamda birbirinden önemli projeler gerçekleştirdi. Özellikle işsiz gençleri meslek sahibi yapmak adına hayata geçirilen USTAM Projesi gençlerin gelecek kaygılarını ortadan kaldırdı. İş dünyasının ve işverenin ihtiyaç duydukları nitelikteki personel ihtiyaçlarını not eden proje, işletmeler tarafından aranılan elemanların yetiştirilmesini sağlıyor. Alt yapısı hazırlanan otomotiv montajcısı, elektrik ve elektronik, asansör bakımı, Fiber optik ve kaynak çeşitlerinin yer aldığı sınıflarda, firma talepleri doğrultusunda açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler bol bol uygulama yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bu eğitimlerde başarılı olanlar, firmalar tarafından aranan “vasıflı işçi” kriterine birebir uyuyor. Bu sayede birçok genç sanayi firmalarında rahatlıkla iş başı yapabiliyor.