1918 yılında faaliyete başlayan Egelseer Traktoren GmbH, özellikle Alman traktör markası Schlüter’in eski modelleri için sunduğu yedek parça ve servis hizmetleriyle biliniyor. Schlüter’in 1992’de üretimi durdurmasının ardından markaya ait yedek parçaların dağıtımını üstlenen şirket, bugün klasik traktör sahipleri ve koleksiyoncuları açısından önemli bir kaynak konumunda bulunuyor.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre şirketin yaşadığı mali darboğazda, traktör yedek parçası satışlarında yaşanan ciddi gerileme etkili oldu. Ancak bakım ve onarım atölyesinin hâlen yoğun şekilde çalışmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Şirket yöneticisi Dietmar Helm ise iflas başvurusunun uzun süren değerlendirmelerin ardından alınmış bilinçli bir karar olduğunu belirtti.

Helm, faaliyetlerin şimdilik normal şekilde sürdüğünü belirterek “Satış yapıyoruz, tamir ediyoruz, müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Şirkette çalışan maaşlarının geçici olarak iflas fonu kapsamında güvence altına alındığı açıklandı. Yönetimin temmuz ayına kadar şirket için çözüm arayışını sürdüreceği bildirildi.