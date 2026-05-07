Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde, Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yıkımı yapılan bina için çevrede herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı, yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadı. Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir kadın panikle kaçmaya başladı.



Yıkım sırasında oluşan yoğun toz bulutu nedeniyle cadde adeta görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bu sırada bir kişinin de yıkım alanından koşarak yola çıktığı görüldü.

Öte yandan yıkılan bina, yanında bulunan tek katlı yapının üzerine de devrildi. Kontrolsüz gerçekleştirilen yıkımda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Yaşanan tehlike dolu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.