Nilüfer Belediyesi tarafından, Bursa ve Nilüfer’in en değerli tarımsal ürünlerinden ve Avrupa Birliği tescilli bir marka olan Bursa siyah incirini tanıtmak ve üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen Akçalar İncir Festivali, bu yıl 11. kez gerçekleştiriliyor. 14 Eylül Pazar günü, Akçalar Göl Kıyısı’nın doğal güzellikleri eşliğinde yapılacak festival, hem lezzet şöleni sunacak hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında, bölgenin en kaliteli incirlerinin belirleneceği “En İyi İncir Yetiştiricisi Yarışması” ile incirle hazırlanan yaratıcı tariflerin yarışacağı “İncirli Lezzetler Yemek Yarışması” düzenlenecek. Ayrıca, katılımcılar atölye çalışmalarıyla keyifli zaman geçirme fırsatı bulacak.

Nilüfer Halk Dansları Ekibi’nin gösterisi ve Nilüfer Roman Orkestrası’nın konserinin de yer alacağı festivalin kapanışı, Retrobüs grubunun konseriyle yapılacak.