Yıllardır diktiği meyve fidanı ağırlıklı binlerce fidanla "ağaççı hoca" olarak tanınan Hüseyin Güven, bir özel okulda sınıf öğretmenliğine devam ediyor.

Görev yaptığı yerlerde ve memleketi Yamanlı'da doğaya ve yeşile sevgisi, ağaçlara tutkusuyla bilinen Güven öğretmen, meyve fidanlarının önemli bölümünü kendi yetiştiriyor ya da imkanları ölçüsünde satın alıp dağıtıyor.





Ağaç sevdası dededen miras kalmış

Mesleğe 1978 yılında Zonguldak'ta başladığını ve sonraki süreçte Mustafakemalpaşa'nın Kumkadı Mahallesi'ne tayininin çıktığını anlatan Güven, "Burada dedem ve babamdan miras kalan ve hayalim, sevdam olan ağaçlandırma çalışmalarına başladım" dedi. İlk ağaçlandırma çalışmalarının okul bahçesinin ağaçlandırılması süreciyle başladığını vurgulayan Güven, Yamanlı'yı civar yerleşim birimlerine bağlayan yolda 15-20 yıl önce başladığı çalışmalarda 250 civarı meyve fidanı diktiğini anlattı.

Bugün yoldan geçenlerin meyveleri dalından kopararak yediğini, ağaçların kuşlara yuva olduğunu dile getiren Güven, şöyle konuştu:

"Mahallemizin muhtelif yerlerinde fidan dikmeye, uygun alanları ağaçlandırma devam ettik. Oluşturmaya çalıştığımız mesire alanının ağaçlandırılması ve köy mezarlığının eksik olan kısımlarının ağaçlandırması çalışmaları ve bundan sonraki süreçte de işte görüldüğü gibi yol çalışmaları var. Burada yol çalışmaları esnasında zayi olan ağaçlarımız oldu. Daha önce yapılan kanalizasyon çalışmalarında ağaçlar zarar gördü."





"Bir ölür bin diriliriz"

Benzer şekilde çevresinde çeşitli nedenlerle bazı ağaçların sökülmek zorunda kaldığını belirten Güven, "Hani 'Bir ölür, bin diriliriz' deniyor ya biz de her ağaç yerine en az 10 fidan dikmeye karar verdik. Yol kıyısında, alanlarda müsait bulduğumuz yerlere fidan dikeceğiz. Yamanlı muhtarımız ile bir kampanya başlattık giden her ağaca en az 10 fidan dikmeye bugün başladık. Köyümüzün ağaçlandırılmamış hiçbir alanı kalmamasını arzu ediyoruz, ağaçların doğanın süsü olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Kendisine sürekli "Kaç fidan diktiğiniz, 40 bini buldu sanırım" diye sorular yönetildiğini aktaran Güven, "Tam sayıyı bilmiyorum ama arkadaşlar ne kadar fidan diktiğimi bildikleri için 'hocam diktiğiniz fidan sayısı 40 bini buldu mu' diye soru yöneltiyorlar. Bu kadar oldu mu bilmiyorum ama binlerce fidanı toprakla buluşturdum." dedi.



Doğa sevgisi eğitimi aileden başlar

Meyve fidanlarını tohumdan kendisi ürettiğini, bazılarını satın aldığını, orman fidanlarını ise Bursa Büyükşehir Belediyesinden temin ettiklerini vurgulayan Güven, şöyle konuştu:

"Genellikle kendim dikiyorum ama bazen de ücretsiz dağıtıyorum. Sonuçta toprakla buluşuyor, doğaya katkımız oluyor bu da beni mutlu ediyor. Orman yangınları da bir o kadar üzüyor. Herkes bizim kampanyamıza destek versin. Bulundukları yerde yitirilen her ağaç başına 10 fidan diksin. Bu işin temelinde bir eğitim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bu iş önce ailede başlar. Çocukların, mutlaka bir akvaryumda balık, kafesinde kuşu saksıda muhtelif çiçek türlerinden biri olmalı. Tabiatı sevmeyi hayvanları korumayı aileden başlayarak öğrenmeli. Orman yangınlarına yönelik de sadece yaz aylarında değil her zaman uyarmalı gündemde tutmalıyız."



Başkan Bozbey'e teşekkür

Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere tanker hediye ettiğini belirterek, "Köyümüzün belli yerlerine fidan dikmemizde de çok faydası oluyor. Evet bir tankerin önemi benim köyüm için çok büyük. Allah razı olsun Mustafa Bozbey başkanım verdi tankeri her işimize yarıyor. Şu anda köyün yol genişlemesi yapılıyor ve çevresine meyve fidanları dikiyoruz. Zayi olanların yerine 10 fidan ekmek kampanyası başlattık" dedi.

Eren, başlattıkları kampanyaya Bozbey'in yüzlerce fidan göndererek destek verdiğini vurgulayarak, Bozbey'e teşekkür etti.