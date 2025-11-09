

Mevlidi Şerif programına tüm ilçe halkını davet eden İyi Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, "İyi Parti İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım günü; Atatürk, silah arkadaşları ve vatanımızın bekası uğruna şehadet mertebesine erişmiş tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle; 10 Kasım tarihinde, ikindi namazı öncesinde, İlçemiz Çimen Camii'nde düzenlenecek olan Mevlid-i Şerif programına tüm İnegöl halkını davet ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin başı sağ olsun diyoruz" dedi.